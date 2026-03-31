أحمد ونيّس: 'أمريكا تسعى إلى استبدال التركيز على فلسطين بإيران كعدو جديد'

تونس – اعتبر وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيّس أن التطورات الجارية في المنطقة تعكس، يقوم على إزاحة القضية الفلسطينية من صدارة الاهتمام الدولي لصالح التركيز على إيران كتهديد رئيسي.وأوضح ونيّس، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة الجوهرة أف أم ضمن برنامج “صباح الورد”، أن “الأولويات في هذه الحرب أصبحت تقوم على استبعاد القضية الفلسطينية، والترويج لفكرة أن الطموحات الإيرانية تمثل الخطر الأكبر على السلم في المنطقة، وليس إسرائيل”.وأضاف أن إسرائيل تعمل علىوإزاحة معاناة الشعب الفلسطيني من واجهة الأحداث، مقابل إعادة توجيه الاهتمام نحو إيران، في سياق صراع يرتبط بقضايا الطاقة والملاحة، خاصة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.وأشار إلى أن هذا التوجه يخدم تقاطع مصالح بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال إعادة ترتيب أولويات المنطقة وفتح جبهة جديدة تتمحور حول إيران.وفي تقييمه للوضع الميداني، أكد ونيّس أن إيران “ليست طرفًا ضعيفًا”، بل أثبتت قدرتها على الرد والدفاع عن سيادتها، معتبرًا أن طهران تمثل فاعلًا قادرًا على المواجهة في هذا الصراع.وبيّن أن التركيز على إيران يرتبط أيضًا باعتبارات استراتيجية، من بينها، ما يجعل هذا التحول مرشحًا للتواصل خلال المرحلة المقبلة، مع تأثير مباشر على توازنات المنطقة.