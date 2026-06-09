غرفة أصحاب مدارس تعليم السياقة تكذّب ما يروّج حول الزيادة في تعريفة تعليم السياقة

نفى، رئيس، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار، مؤكدا أن العديد من الأسعار المتداولة يتم تداولها عبر صور ومنشورات غير دقيقة.وأوضح البكوش، خلال مداخلة على برنامجبإذاعة الديوان، أن الغرفة لا يمكنها قانونيا تحديدلجميع مدارس تعليم السياقة، باعتبار أن ذلك يتعارض معوأكد أنيتراوح حاليا بينبالنسبة إلى، في حين يتراوح سعربينوأشار إلى أن الغرفة أنجزت منذ سنةدراسة لتحديد الكلفة الحقيقية للتكوين، مبينا أنتمثل نحومن مكونات تكلفة التكوين، وأن ارتفاع أسعار السيارات أثّر بشكل كبير على مداخيل أصحاب المدارس.وأضاف أن معدل سعر سيارة تعليم السياقة كان في حدودسنتي، مقابل نحوحاليا، معتبرا أن هذا الارتفاع لم يواكبه تطور مماثل في أسعار حصص التكوين.كما أرجع الصعوبات التي يواجهها القطاع إلىوانخفاض الطلب على الحصول على، فضلا عن تراجع عدد الشبان في الفئة العمرية المستهدفة نتيجةوكشف أن عدد المترشحين للحصول على رخصة السياقة شهد تراجعا بنحوبين سنتي، وفق معطياتوفي ما يتعلق بمعاليم الاختبارات، أوضح أنيبلغ حوالي، في حين تتراوح معاليمبينكما أكد أنتدوم، بينما تدوم، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به منذ سنوات في تونس وفي عدد من الدول الأوروبية.ودعا البكوش المواطنين إلى الحذر من الإعلانات التي تروّج للحصول علىأو في شكل عروض مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن بعضها قد يخفيأو تكوينا غير مطابق للمواصفات المطلوبة.وشدد على أهمية اختيار، والاستفسار عن جودة التكوين قبل التسجيل، مؤكدا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون الحصول علىيضمن السلامة على الطرقات، وليس فقط النجاح في الامتحان بأقل تكلفة ممكنة.كما أوضح أن الغرفة ستواصل مطالبة السلط المعنية، وخاصة، بالنظر في إمكانية منح القطاععند اقتناء سيارات تعليم السياقة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية وتحسين ظروف التكوين.