وزيرة الأسرة تؤكّد دعم تونس للجهود الافريقيّة في خدمة قضايا المرأة

أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، اليوم الثلاثاء، دعم تونس للجهود الافريقيّة في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون وتبادل التجارب بين الدول الإفريقيّة في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في كلمة توجّهت بها إلى المشاركين في أشغال الاجتماع الاستشاري الافتراضي بشأن التحضيرات المتعلّقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصاديّة الاقليميّة المزمع تنظيمه بمصر خلال الشهر الجاري.وأبرزت الوزيرة، في كلمتها عبر تقنيات التواصل عن بعد، أهميّة الجهود المشتركة لضمان المساواة بين النساء والرجال وتمكين النساء على ضوء استراتيجية الاتحاد الافريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة 2063 وبروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في افريقيا "بروتوكول مابوتو"، مثمّنة التزام المجموعة الافريقيّة من أجل حقوق النساء والفتيات في افريقيا.وخُصّص الاجتماع لتحديد الأولويّات الرئيسيّة وجهود التنسيق المتعلّقة بالتحضيرات للاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصاديّة الاقليميّة وحشد الجهود من أجل التوقيع والمصادقة على اتفاقيّة الاتحاد الافريقي للقضاء على العنف ضدّ المرأة والفتيات، إلى جانب ترشح افريقيا لاستضافة الدورة 74 للجنة وضع المرأة وتعزيز التعاون والتنسيق مع المجموعات الاقتصاديّة الاقليميّة بشأن الأولويات المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.وشهد الاجتماع مشاركة الوزيرات المكلّفات بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي وممثلي مفوضيّة الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصاديّة الاقليميّة والخبراء في المجال.