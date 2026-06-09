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الCENTCOM: البدء بتفيذ ضربات ضد إيران

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CENTCOM/X
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 22:32 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، فجر الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، مؤكدة أن العمليات تأتي في إطار "الدفاع عن النفس".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك ردا على إسقاط مروحية "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي أمس.


وأكدت القيادة المركزية في بيان أن العملية تأتي في إطار "الدفاع عن النفس"، ووصفتها بأنها "رد متناسب على العدوان الإيراني غير المبرر". ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف التي تم استهدافها أو حجم الضربات، فيما يتوقع صدور مزيد من المعلومات خلال الساعات المقبلة مع تطور العمليات العسكرية.
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