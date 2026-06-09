المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عاما يتعادل مع نظيره الروسي 2-2

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20:37 - تطوير نظام آلي للتوقع الذكي للطلب على الكهرباء بالشراكة بين "الستاغ" والوكالة اليابانية للتعاون الدولي
الثلاثاء 09 جوان 2026 | 23 ذو الحجة 1447
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