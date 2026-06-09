JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:13 Tunis

المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عاما يتعادل مع نظيره الروسي 2-2

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2880a6a51db2.81937567_feogpminqljhk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 22:07 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عاما مع نظيره الروسي في اللقاء الودي الثاني الذي اقيم بينهما اليوم الثلاثاء بملعب حمام الانف.
وكان اللقاء الودي الاول الذي جمع بين المنتخبين يوم 6 جوان الجاري انتهى بفوز المنتخب التونسي 2-1
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330820

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 2

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 جوان 2026 | 23 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:39
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
1.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
36°-25
31°-21
30°-20
30°-19
  • Avoirs en devises 25386,1
  • (09/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38403 DT
  • (09/06)
  • 1 $ = 2,93793 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/06)     1192,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/06)   29319 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No