المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عاما يتعادل مع نظيره الروسي 2-2

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تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عاما مع نظيره الروسي في اللقاء الودي الثاني الذي اقيم بينهما اليوم الثلاثاء بملعب حمام الانف.

وكان اللقاء الودي الاول الذي جمع بين المنتخبين يوم 6 جوان الجاري انتهى بفوز المنتخب التونسي 2-1