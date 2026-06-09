فيديو اليوم: مواطن تونسي وحيد يستقبل المنتخب الوطني في المكسيك

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة استقبال المواطن التونسي ياسين، رفقة زوجته، لوفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لدى وصوله إلى مدينة مونتيري المكسيكية، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.وأظهر الفيديو المواطن التونسي وهو يرفع العلم الوطني أمام مقر إقامة المنتخب، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع كونه المشجع التونسي الوحيد الذي كان حاضرا لاستقبال "نسور قرطاج" عند وصولهم إلى المدينة المكسيكية.وكان وفد المنتخب التونسي قد وصل يوم الاثنين إلى مدينة مونتيري للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تحتضنها كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.ويستهل المنتخب التونسي، في مشاركته السابعة في تاريخ المونديال والثالثة على التوالي، مشواره بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان الجاري على ملعب مونتيري.وسيخوض "نسور قرطاج" مباراتهم الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة أمام المنتخب الياباني يوم 21 جوان على الملعب ذاته، قبل أن يختتموا الدور الأول بملاقاة المنتخب الهولندي يوم 26 جوان بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.