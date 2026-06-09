JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:55 Tunis

فيديو اليوم: مواطن تونسي وحيد يستقبل المنتخب الوطني في المكسيك

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2826faeccc03.40931919_lkoiehmqgjpfn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 15:45 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة استقبال المواطن التونسي ياسين، رفقة زوجته، لوفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لدى وصوله إلى مدينة مونتيري المكسيكية، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأظهر الفيديو المواطن التونسي وهو يرفع العلم الوطني أمام مقر إقامة المنتخب، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع كونه المشجع التونسي الوحيد الذي كان حاضرا لاستقبال "نسور قرطاج" عند وصولهم إلى المدينة المكسيكية.


وكان وفد المنتخب التونسي قد وصل يوم الاثنين إلى مدينة مونتيري للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تحتضنها كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.


ويستهل المنتخب التونسي، في مشاركته السابعة في تاريخ المونديال والثالثة على التوالي، مشواره بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان الجاري على ملعب مونتيري.

وسيخوض "نسور قرطاج" مباراتهم الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة أمام المنتخب الياباني يوم 21 جوان على الملعب ذاته، قبل أن يختتموا الدور الأول بملاقاة المنتخب الهولندي يوم 26 جوان بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330785

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 2

كل الأخبار...

15:55 - حقل "عشتروت" النفطي في تونس يبلغ حدّه الاقتصادي الأقصى بحلول 2031 (تقرير)
15:45 - فيديو اليوم: مواطن تونسي وحيد يستقبل المنتخب الوطني في المكسيك
15:38 - حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية يوم 14 جوان 2026 بالدائرة الصحية بطبرقة
15:06 - سليانة:تلقيح مايقارب 17 ألف رأس من الأبقار ضد الأمراض المعدية منذ بداية السنة
14:30 - شمس الدين عدواني: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات رغم تراجع عدد الحوادث والسرعة المتسبب الرئيسي
14:22 - دار المصدر بالعاصمة تحتضن ندوة وطنية حول تكوين الشبان وانتقاء المواهب يومي 24 و25 جوان الجاري
14:21 - اطلاق مشروع البحث المتعلق بدراسة المَشَاجر باعتبارها منبع للموارد الجينية للغابات بتونس
14:18 - نقابة أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف تدعو إلى الحفاظ على عمومية رصيف السوائب الصناعية
14:11 - هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: رصد 16 مكالمة بين مصطفى خذر وكمال البدوي ليلة اغتيال محمد البراهمي
14:05 - كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس تنظم منتدى حول "الذكاء الاصطناعي للتدريس والبحث في القانون يوم 11 جوان 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 جوان 2026 | 23 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:39
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
6.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
36°-25
31°-21
30°-20
29°-19
  • Avoirs en devises 25352,0
  • (08/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (08/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/06)     1192,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/06)   29319 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No