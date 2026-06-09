JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:13 Tunis

فقدان بحار شاب من صفاقس قبالة سواحل جربة وعائلته توجه نداء عاجلا للبحث عنه

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a287178669416.88231221_feqoklnihpmjg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 20:59 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أطلقت عائلة بحار شاب أصيل ولاية صفاقس نداء استغاثة إلى البحارة والسلطات المختصة للمساعدة في العثور عليه، بعد فقدان آثاره منذ عدة أيام أثناء عمله في البحر.

وأفاد أحد أفراد عائلته، خلال مداخلة على برنامج "60 دقيقة" بإذاعة الديوان، أن الشاب البالغ من العمر 20 سنة يعمل ميكانيكيا على متن مركب صيد، وقد غادر رفقة زملائه من سواحل صفاقس في رحلة عمل بحرية قبل حوالي أربعة أيام.


وأوضح أن آخر المعطيات المتوفرة تفيد بأن الشاب كان يشتغل في المنطقة البحرية الواقعة بين الصخيرة والمحرس، قبل أن يفقد الاتصال به في ظروف لا تزال غير واضحة.


وأضاف أن بعض البحارة الذين كانوا على مقربة من المكان أفادوا بأنهم شاهدوه في البحر وحاولوا التدخل لإنقاذه بعد إلقاء وسيلة نجدة نحوه، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه في الوقت المناسب، وفق الروايات المتداولة بينهم.

وأكد المتحدث أن العائلة لم تتلق إلى حد الآن معلومات رسمية وحاسمة بشأن مصيره، مشددا على أن كل المعطيات المتوفرة تبقى غير مؤكدة في انتظار نتائج عمليات البحث والتحري.

ووجهت العائلة نداء إلى كافة البحارة المتواجدين في المنطقة البحرية الممتدة بين الصخيرة والمحرس والمناطق المجاورة، بضرورة إيلاء الموضوع الاهتمام اللازم وإبلاغ السلطات في حال رصد أي معطيات يمكن أن تساعد في العثور على الشاب.

كما دعت إلى تكثيف عمليات البحث من قبل مختلف الجهات المعنية، معبرة عن أملها في العثور عليه سالما، ومؤكدة تمسكها بالأمل في تلقي أخبار مطمئنة عنه في أقرب وقت.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330816

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 2

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 جوان 2026 | 23 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:39
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
1.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
36°-25
31°-21
30°-20
30°-19
  • Avoirs en devises 25386,1
  • (09/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38403 DT
  • (09/06)
  • 1 $ = 2,93793 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/06)     1192,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/06)   29319 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No