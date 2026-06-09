فقدان بحار شاب من صفاقس قبالة سواحل جربة وعائلته توجه نداء عاجلا للبحث عنه

أطلقت عائلة بحار شاب أصيل ولايةنداء استغاثة إلى البحارة والسلطات المختصة للمساعدة في العثور عليه، بعد فقدان آثاره منذ عدة أيام أثناء عمله في البحر.وأفاد أحد أفراد عائلته، خلال مداخلة على برنامجبإذاعة الديوان، أن الشاب البالغ من العمريعمل، وقد غادر رفقة زملائه من سواحل صفاقس في رحلة عمل بحرية قبل حواليوأوضح أن آخر المعطيات المتوفرة تفيد بأن الشاب كان يشتغل في المنطقة البحرية الواقعة بين، قبل أن يفقد الاتصال به في ظروف لا تزال غير واضحة.وأضاف أن بعض البحارة الذين كانوا على مقربة من المكان أفادوا بأنهم شاهدوه في البحر وحاولوا التدخل لإنقاذه بعد إلقاء وسيلة نجدة نحوه، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه في الوقت المناسب، وفق الروايات المتداولة بينهم.وأكد المتحدث أن العائلة لم تتلق إلى حد الآن معلومات رسمية وحاسمة بشأن مصيره، مشددا على أن كل المعطيات المتوفرة تبقى غير مؤكدة في انتظار نتائج عمليات البحث والتحري.ووجهت العائلة نداء إلى كافةالمتواجدين في المنطقة البحرية الممتدة بينوالمناطق المجاورة، بضرورة إيلاء الموضوع الاهتمام اللازم وإبلاغ السلطات في حال رصد أي معطيات يمكن أن تساعد في العثور على الشاب.كما دعت إلى تكثيف عمليات البحث من قبل مختلف الجهات المعنية، معبرة عن أملها في العثور عليه سالما، ومؤكدة تمسكها بالأمل في تلقي أخبار مطمئنة عنه في أقرب وقت.