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بن عروس: تنظيم صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين يوم 3 جويلية المقبل

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 21:13 قراءة: 0 د, 48 ث
      
حدّدت المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس يوم 3 جويلية المقبل موعدا لتنظيم صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين، وذلك بفضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس.
وأعلنت المندوبية في بلاغ لها أن الصالون، الذي وضع تحت شعار " الباكالوريا والمستقبل"، سيتضمن جناحا للدمج الجامعي والمهني لذوي الإعاقة، ومعرضا للمؤسسات التكوينية ولفرص التكوين المتاحة، الى جانب محاضرات لمختصين وخبراء في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وفضاءات للاستشارات والتوجيه.
ويشارك في الصالون ممثلون عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني والتشغيل، وكذلك ممثلين عن مراكز التكوين المهني والمراكز العسكرية للتكوين المهني، والاكاديميات والمدارس العليا العسكرية، ومستشارون في التوجيه، وخبراء في التكوين والتشغيل.

ودعت المندوبية كل المعنيين بمسارات التوجيه الجامعي والمهني الى الحضور ومواكبة فعاليات الصالون، وطرح الاسئلة والاستفسار عن كل ما يهم مسالك التوجيه واجراءاته.
ويعدّ صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين تظاهرة سنوية تهدف على غرار التظاهرات المماثلة الأخرى كالأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي وصالونات "وجهني "، إلى مرافقة الناجحين في شهادة البكالوريا ومساعدتهم على رسم مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبليّة .
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