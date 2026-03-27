تحديد موعد جلسة استئناف في قضية النائب أحمد السعيداني

علمت " باب نات " انه تقرر تعيين جلسة لدى الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الأربعاء 1 أفريل المقبل للنظر في القضية المرفوعة ضد النائب بالبرلمان أحمد السعيداني.وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، بتاريخ 20 فيفري الماضي، بسجن السعيداني مدة ثمانية أشهر .يذكر أنه قد تم إيقاف النائب بمجلس نواب الشعب، أحمد السعيداني، يوم 4 فيفري على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه : "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 6 فيفري بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي بحالة إيقاف.