الحكم على النائب أحمد السعيداني بالسجن 8 أشهر

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، على النائب احمد السعيداني بالسجن 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وفق ما أكده مصدر قضائي ل/وات/.يذكر أنه قد تم إيقاف النائب بمجلس نواب الشعب، أحمد السعيداني، يوم 4 فيفري على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه : "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 6 فيفري بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي بحالة إيقاف.