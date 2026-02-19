Babnet   Latest update 21:20 Tunis

الحكم على النائب أحمد السعيداني بالسجن 8 أشهر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699766464f90c9.34884116_plgmnhikjefoq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 20:15 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، على النائب احمد السعيداني بالسجن 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وفق ما أكده مصدر قضائي ل/وات/.

يذكر أنه قد تم إيقاف النائب بمجلس نواب الشعب، أحمد السعيداني، يوم 4 فيفري على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.


وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه : "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".


وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 6 فيفري بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي بحالة إيقاف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323956

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:37
12:40
07:03
05:37
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet20°
13° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
16°-11
17°-11
18°-10
21°-8
  • Avoirs en devises 25152,4
  • (19/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38273 DT
  • (19/02)
  • 1 $ = 2,86535 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/02)     1529,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/02)   27424 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>