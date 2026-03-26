11 سنة سجنا في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،اليوم بالحكم ب11 سنة سجنا في حق الناىب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة وذلك في قضية تعلقت بالتأمر على امن الدولة .



وكان قاضي قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وغيرها من التهم.