سفارة تونس بنيروبي تحتفل بعيد الفطر وعيد الاستقلال بحضور الجالية التونسية

نظمت سفارة الجمهورية التونسية بنيروبي، يوم 22 مارس 2026، حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذكرى السبعين لعيد الاستقلال، بحضور عدد هام من أبناء الجالية التونسية المقيمة بكينيا.

ومثّلت هذه المناسبة فرصة لتعزيز التواصل مع أفراد الجالية، خاصة في مثل هذه المحطات الدينية والوطنية، إلى جانب التأكيد على دورهم في إشعاع صورة تونس والدفاع عن مصالحها وإبراز إرثها وتاريخها.


وأثنى رئيس البعثة، بالمناسبة، على السمعة الطيبة التي تتمتع بها الجالية التونسية في كينيا في مختلف المجالات، مؤكدا حرص السفارة على مواصلة تقديم الخدمات القنصلية والإحاطة اللازمة بكافة أفراد الجالية.


تواصل مع الجالية التونسية برواندا

وفي سياق متصل، أجرى رئيس البعثة اتصالا عبر تقنية الفيديو مع عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بكيغالي، عاصمة رواندا، خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ونوّه رئيس البعثة بهذه المبادرة، معتبرا أنها تساهم في تعزيز الروابط بين التونسيين في المهجر وتدعيم شعور الانتماء إلى الوطن.
