وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية.

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 15:25
      
التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 26 مارس 2026 ب Cécile COUPRIE المديرة الإقليمية لمنطقة شمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) التي تؤدي زيارة عمل الى تونس.
ووفق بلاغ للوزارة, كان اللقاء الذي حضره مدير مكتب الوكالة بتونس Christophe COTTET فرصة تم خلالها التطرق الى التعاون المالي والفني الجاري بين الجانبين ومدى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع بالاضافة الى برنامج العمل للفترة القادمة.
و نوه سمير عبد الحفيظ بالمناسبة بتميز التعاون بين تونس وفرنسا لاسيما مع الوكالة الفرنسية للتنمية التي تعد من أبرز الشركاء في المجالات التنموية ، مبرزا الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون في إطار اولويات تونس واهدافها التنموية ، وفي ضوء ما هو متاح من فرص واعدة في عديد القطاعات الحيوية.

من جانبها اعربت Cécile COUPRIE عن ارتياحها لمستوى التعاون الجاري و لتطور نسق تنفيذ المشاريع ، مؤكدة حرص الوكالة واستعدادها لمواصلة دعم تونس في تحقيق اهدافها التنموية.
و أكد الجانبان في ذات السياق على اهمية تكثيف التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يعزز النجاعة في ضبط البرامج والمشاريع و يساعد على حسن تنفيذها.
