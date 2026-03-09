بطاقات إيداع بالسجن في حق ثمانية متهمين في قضية تنقيب عن الآثار وغسل أموال
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثمانية أشخاص من بينهم وكلاء شركات وأعوان أمن، وذلك على خلفية تورطهم في التنقيب عن الآثار والكنوز وغسل الأموال.
وتعود أطوار القضية إلى عملية نفذها أعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة الأسبوع الماضي، أسفرت عن تفكيك عصابة تنشط في التنقيب غير القانوني عن الآثار والكنوز بعدد من معتمديات ولاية باجة.
وتم خلال العملية إيقاف ثمانية أشخاص من بينهم أمنيان اثنان وثلاثة وكلاء شركات وتقني سامٍ بإحدى المؤسسات العمومية، إضافة إلى عناصر أخرى يشتبه في تورطها في الشبكة.
كما أسفرت الأبحاث عن حجز عدد من السيارات الفاخرة وقطع أثرية ومخطوطات تاريخية، من بينها مخطوط عبري نادر.
وبسبب شبهات غسل الأموال، قررت المحكمة الابتدائية بباجة التخلي عن ملف القضية لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، ليحال لاحقاً إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين الثمانية، في انتظار مواصلة التحقيقات للكشف عن بقية ملابسات القضية.
