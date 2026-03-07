سيرين مرابط تساهم في بيع 400 دجاجة وتوجه رسالة لمنتقديها: كان تراو فرحة الناس تحشمو!!؟
أعلنت النائبة سيرين مرابط، السبت، عن تنظيم مبادرة لبيع الدجاج مباشرة من المنتج إلى المستهلك، تم خلالها بيع 400 دجاجة بسعر 8 دنانير للدجاجة الواحدة التي يبلغ وزنها حوالي 1,4 كلغ.
وقالت مرابط في تدوينة نشرتها على صفحتها: "محلاكم نساء و رجال حومتي، صحة و فرحة للي شرا، اليوم بعنا الدجاجة فيها كغ و 400غ ب8000 و بعنا 400".
وأشارت إلى أنه سيتم تكرار هذه المبادرة خلال الأسبوع القادم مرتين بعد الإقبال الذي شهدته، مضيفة أن العملية ستتوسع لتشمل عددا من الأحياء، من بينها الملاسين والطيران وحي هلال.
وفي ردّها على بعض الانتقادات التي طالت المبادرة، قالت النائبة: "العباد الي تكتب ملا إنجاز البارح كان تراو فرحة الناس و دعاوي الخير تحشمو".
وأكدت مرابط أنها ستواصل العمل على الدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطن، مضيفة أنها تسعى أيضا إلى إطلاق مبادرات مماثلة لبيع اللحم من المنتج إلى المستهلك.
كما علّقت تحت تدوينتها قائلة: "في بالكم نحس التهكم والتنمر، المهم نعرف أهل دايرتي وهوما الي طلبو نقاط بيع من المنتج للمستهلك... وأنا هي هي نشرّع ونراقب ونبادر".
