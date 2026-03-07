مسيرة في العاصمة تضامنا مع إيران ورفضا للسياسات الأمريكية والإسرائيلية

انتظمت مساء السبتانطلقت بداية من الساعةمنبالعاصمة في اتجاهمرورا، وذلك بدعوة منوجاء هذا التحرك للتعبير عن رفض المشاركين لما وصفوه بـوشهدت المسيرةإلى جانب نشطاء ومواطنين رفعواومنددة بالسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.وردد المشاركون خلال التحرك عدة شعارات من بينها:كما عبّر المحتجون عن، مؤكدينفي مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.المصدر- موزاييك