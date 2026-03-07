مسيرة في العاصمة تضامنا مع إيران ورفضا للسياسات الأمريكية والإسرائيلية
انتظمت مساء السبت مسيرة تضامنية مع إيران انطلقت بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا من ساحة الجمهورية (الباساج) بالعاصمة في اتجاه المسرح البلدي مرورا بشارع باريس، وذلك بدعوة من لجنة دعم المقاومة في فلسطين.
وجاء هذا التحرك للتعبير عن رفض المشاركين لما وصفوه بـ العدوان الأمريكي الصهيوني.
وشهدت المسيرة مشاركة عدد من الشخصيات السياسية ونواب في البرلمان إلى جانب نشطاء ومواطنين رفعوا شعارات داعمة للمقاومة ومنددة بالسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
وردد المشاركون خلال التحرك عدة شعارات من بينها:
«الشعب يريد تجريم التطبيع»،
«لا مصالح أمريكية على الأراضي العربية»،
«لا قواعد أمريكية على الأراضي العربية».
كما عبّر المحتجون عن تنديدهم بالقصف الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين دعمهم وتضامنهم مع المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
المصدر- موزاييك
