حي الخضراء: إيداع كهل السجن بعد حجز لوحتين أثريتين تعودان إلى القرن الثامن عشر
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق كهل من سكان حي الخضراء، وذلك إثر حجز لوحتين تاريخيتين تعودان إلى القرن الثامن عشر داخل منزله، ولا يُعرف مصدرهما.
ووفق معطيات تحصل عليها موقع باب نات تلقى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني معلومات تفيد بالاشتباه في حيازة أحد متساكني الجهة لقطع أثرية تاريخية مجهولة المصدر.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تمت مداهمة منزل المعني بالأمر، حيث أسفر التفتيش الدقيق عن حجز قطعة أثرية إضافة إلى عشر لوحات كبيرة الحجم وذات سمك عريض.
وبعرض اللوحات المحجوزة على خبراء من المعهد الوطني للتراث ومؤسسة عمومية مختصة في الفنون الجميلة، تبين أن لوحتين منها تعودان إلى القرن الثامن عشر.
وبإحالة الكهل على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وإحالته بحالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل حيازة قطع أثرية تاريخية مجهولة المصدر.
