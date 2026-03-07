حي الخضراء: إيداع كهل السجن بعد حجز لوحتين أثريتين تعودان إلى القرن الثامن عشر

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونسفي حق كهل من سكان، وذلك إثر حجزداخل منزله، ولا يُعرف مصدرهما.ووفق معطيات تحصل عليها موقع باب نات تلقى أعوانمعلومات تفيد بالاشتباه في حيازة أحد متساكني الجهة لقطع أثرية تاريخية مجهولة المصدر.وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تمت، حيث أسفر التفتيش الدقيق عنوبعرض اللوحات المحجوزة علىومؤسسة عمومية مختصة في الفنون الجميلة، تبين أنوبإحالة الكهل على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرروإحالتهلمحاكمته من أجل