إيقاف عدد من المتورطين في معركة داخل عربات قطار الضاحية الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 12:05
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، أمس، من إيقاف عدد من الأشخاص المتورطين في معركة اندلعت داخل عربات قطار الضاحية الجنوبية بين مجموعة من الأفراد.

وتفيد المعطيات الأولية بأن المشتبه بهم اعتدوا على بعض الركاب باستعمال آلات حادة، حيث تعرض عدد منهم لطعنات على مستوى البطن.


وقد تدخل أعوان الحماية المدنية على وجه السرعة لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.


ولا تزال الأبحاث الأمنية متواصلة من أجل إيقاف بقية المتورطين الذين ما يزالون في حالة فرار.
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
