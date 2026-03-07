مطار دبي الدولي يعلن استئناف العمليات جزئيا اعتبارا من اليوم

لقد استئنفنا العمليات جزئياً اعتباراً من اليوم، 7 مارس، مع تشغيل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي (DXB) دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC).



أعلن مطار دبي، السبت، استئناف عملياته جزئيا بعد تعليقها مؤقتا إثر عملية اعتراض في الأجواء فوقه. وأشار المطار في بيان عبر إكس: استأنفنا العمليات جزئيا اعتبارا من اليوم السبت مع تشغيل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.وأضاف المطار متوجها إلى المسافرين: نحثّكم على عدم التوجه إلى المطار ما لم تتواصل معكم شركة الطيران الخاصة بكم لتأكيد رحلتكم حيث قد تستمر الجداول في التغيير”، وذلك بعدما أفادت حكومة دبي في وقت سابق أنه تم التعامل “مع حادث محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية.كما أعلنت شركة طيران الإمارات، ظهر السبت، استئناف عملياتها التشغيلية، بعد إعلان سابق في اليوم ذاته بتعليق جميع الرحلات الجوية من دبي وإليها مؤقتا، وذلك في إطار حرصها على سلامة المسافرين والعاملين وأطقم شركات الطيران.وأكّدت الشركة أن المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على رحلات بعد ظهر السبت يمكنهم التوجه إلى المطار، مشيرة إلى أن ذلك يشمل أيضا المسافرين العابرين عبر دبي إذا كانت رحلة المتابعة الخاصة بهم قيد التشغيل.