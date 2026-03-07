أحكام بين 30 و35 سنة سجنا في حق شبكة دولية لتهريب المخدرات

قضتبأحكام سجنية تراوحت بينفي حقتنشط بين إحدى الدول الأوروبية وتونس، وتتكون منوقد وُجهت للمتهمين تهم، إضافة إلىوتفيد معطيات ملف القضية بأنتلقت معلومات تفيد بوصول، على أن يتم نقلها لاحقا إلىوبانطلاق الأبحاث والتحريات، تمكنت الوحدات الأمنية من، حيث تمبحيازةإضافة إلىكانت معدة للترويج.