أحكام بين 30 و35 سنة سجنا في حق شبكة دولية لتهريب المخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61adde4caf01d8.96158745_kenhlmqpgijfo.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بأحكام سجنية تراوحت بين 30 و35 سنة سجنا في حق شبكة دولية لتهريب المخدرات تنشط بين إحدى الدول الأوروبية وتونس، وتتكون من ستة متهمين.

وقد وُجهت للمتهمين تهم الانخراط في عصابة دولية لتهريب المخدرات، إضافة إلى مسك وحيازة وملكية وعرض ونقل وشراء مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب".


وتفيد معطيات ملف القضية بأن فرقة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تلقت معلومات تفيد بوصول شحنة مخدرات مجزأة ومخفية داخل حقائب مسافرين قادمين من إحدى الدول الأوروبية، على أن يتم نقلها لاحقا إلى منطقة المرسى.


وبانطلاق الأبحاث والتحريات، تمكنت الوحدات الأمنية من رصد المتهمين داخل المطار، حيث تم إيقافهم متلبسين بحيازة ستة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين إضافة إلى كميات من مخدر الهيروين كانت معدة للترويج.
.

