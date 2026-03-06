Babnet   Latest update 13:53 Tunis

Orange Fab Tunisie lance sa 8e cohorte dédiée à l’intelligence artificielle

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aacebb7e7480.97520856_feiqlghonpmjk.jpg>
Communiqué de Presse - Orange Fab Tunisie, l’accélérateur corporate d’Orange Tunisie, a annoncé le lancement de sa 8ᵉ cohorte, une édition placée entièrement sous le signe de l’intelligence artificielle.

Depuis son lancement en avril 2019, le programme a accompagné 40 start-up à travers sept saisons, dont 90 % sont toujours actives, un taux qui témoigne de l’efficacité du modèle d’accompagnement mis en place par l’opérateur.


Au fil des années, les start-up accélérées ont généré un impact économique notable, avec 77 contrats conclus avec Orange Tunisie, le Groupe Orange et leurs partenaires. Elles ont également bénéficié d’une visibilité importante grâce à plus de 700 sessions de networking, speed-dating B2B et présentations devant des investisseurs nationaux et internationaux.


Un programme intégré à l’écosystème Orange Digital Center

Orange Fab Tunisie s’inscrit dans l’écosystème de l’Orange Digital Center de Tunis (Lac 1), un espace dédié à la formation aux technologies innovantes et à l’accompagnement des entrepreneurs.

Le programme cible principalement des start-up à un stade de maturité avancé, afin de soutenir leur croissance à travers des partenariats business structurants avec les différentes lignes de métiers d’Orange Tunisie, du Groupe Orange et de leurs partenaires en Tunisie et à l’international.

Cinq start-up sélectionnées pour la 8ᵉ cohorte

Pour cette nouvelle édition, cinq start-up ont été sélectionnées, portant à 45 le nombre total de start-up accélérées depuis la création du programme.

Ces entreprises ont été retenues à l’issue d’un appel à candidatures lancé en septembre 2025, suivi d’un processus de sélection comprenant des entretiens approfondis et une évaluation par le comité Orange Fab, présidé par le directeur général d’Orange Tunisie et composé d’experts métiers.

Les start-up retenues sont :

* Thunder Code : plateforme d’automatisation intelligente des tests logiciels basée sur des agents d’intelligence artificielle, destinée à améliorer la qualité et la fiabilité du développement logiciel.
* Be Bouncy : solution d’automatisation de la relation client et de la gestion des réseaux sociaux grâce à des agents d’IA dédiés.
* Otraverse : plateforme de Gamified Retail Media permettant de transformer les sites e-commerce en expériences immersives en 3D.
* AI Engine : moteur d’intelligence artificielle low-code permettant de créer et déployer rapidement des assistants et agents intelligents.
* Anavid : solution basée sur la vision par ordinateur qui analyse les flux vidéo afin de transformer les caméras de surveillance en outils d’optimisation de l’expérience client et de sécurité.

Un accompagnement renforcé pour les start-up

Les start-up sélectionnées bénéficieront d’un programme d’accompagnement complet, incluant notamment :

* un partenariat stratégique avec Orange Tunisie et son réseau de partenaires ;
* un programme de mentoring personnalisé ;
* un crédit cloud AWS gratuit ;
* des opportunités de visibilité lors d’événements nationaux et internationaux ;
* un espace de coworking dédié au sein d’Orange Fab ;
* la participation à plusieurs événements clés tels que les speed-dating B2B, les sessions de pitch devant investisseurs ou encore le Demo Day.

Avec cette nouvelle cohorte consacrée à l’intelligence artificielle, Orange Fab Tunisie entend renforcer son rôle dans le développement de l’écosystème technologique et entrepreneurial en Tunisie, tout en favorisant l’émergence de solutions innovantes à fort potentiel de croissance.
