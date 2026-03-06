جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور وزير أملاك الدولة
انطلقت صباح اليوم الجلسة العامة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس، وبحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي والوفد المرافق له.
تثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدوليأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن استراتيجية الوزارة ترتكز أساسا على تثمين العقار الدولي في إطار السياسة العامة للدولة، وذلك من خلال بعدين أساسيين هما الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن البعد الاجتماعي يتجسد خاصة في مجال السكن، عبر التفويت بالدينار الرمزي في العقارات الدولية لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية، إضافة إلى التفويت بالسعر التفضيلي لتوفير مقاسم سكنية اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل.
كما أشار إلى أن هذا التوجه يشمل أيضا تسوية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، إلى جانب تسوية أملاك الأجانب.
دعم المشاريع العمومية والاستثماروفي ما يتعلق بالبعد الاقتصادي، بيّن الوزير أن الوزارة تعمل على توظيف العقارات الدولية لفائدة المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية، بالتوازي مع تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية، بما يسهم في دعم التنمية وتحفيز الاستثمار.
وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة الحوارية المنعقدة اليوم الجمعة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
