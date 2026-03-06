Babnet   Latest update 10:53 Tunis

جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور وزير أملاك الدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aaa44668ea54.30426203_flijmhqpogken.jpg>
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 10:53
      
انطلقت صباح اليوم الجلسة العامة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس، وبحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي والوفد المرافق له.

تثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن استراتيجية الوزارة ترتكز أساسا على تثمين العقار الدولي في إطار السياسة العامة للدولة، وذلك من خلال بعدين أساسيين هما الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح أن البعد الاجتماعي يتجسد خاصة في مجال السكن، عبر التفويت بالدينار الرمزي في العقارات الدولية لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية، إضافة إلى التفويت بالسعر التفضيلي لتوفير مقاسم سكنية اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل.


كما أشار إلى أن هذا التوجه يشمل أيضا تسوية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، إلى جانب تسوية أملاك الأجانب.

دعم المشاريع العمومية والاستثمار

وفي ما يتعلق بالبعد الاقتصادي، بيّن الوزير أن الوزارة تعمل على توظيف العقارات الدولية لفائدة المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية، بالتوازي مع تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية، بما يسهم في دعم التنمية وتحفيز الاستثمار.

وجاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة الحوارية المنعقدة اليوم الجمعة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
.

الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
