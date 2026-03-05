Babnet   Latest update 19:41 Tunis

قبلي: الانطلاق في تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية الاستباقية حول مكافحة الجراد الصحراوي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kebilipancarteeeeee.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 19:19
      
Communiqué de Presse - شرعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي في تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول مكافحة الجراد الصحراوي كعملية استباقية لهذه الافة خاصة في ظل تواجد الجراد في المغرب والجزائر، وفق ما أكده رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية محمد بن عبد اللطيف لصحفي "وات" .
وأوضح المصدر ذاته ان هذه الدورات التكوينية تهدف الى تاهيل الإطارات والعملة بالمندوبية وتحضيرهم لهذه الافة ليكونوا على اتم الجاهزية لمكافحتها في صورة وصولها الى بلادنا، مشيرا الى ان الدورات التكوينية تشمل مختلف المواضيع ذات الصلة بالجراد على غرار بيولوجيا الحشرة وكيفية التعرف عليها وتمييز أنواعها وأماكن تعايشها وكيفية تكاثرها وتنقلها الى جانب الظروف المناخية المساهمة في تواجدها.
كما تشمل الدورات التكوينية التعرف على كيفية استكشاف الجراد ورصده وخاصة وضعيات الاستكشاف التي يجب ان يتم مد غرفة عمليات مكافحة الحشرة بها ، فضلا عن الوقوف على كيفية مداواة الجراد الصحراوي وخاصة الأوقات المناسبة لعملية المداواة والآلات المنصوح باستعمالها لرش المبيدات وكيفية تعديلها، علاوة على معرفة الأنواع الجيدة من هذه المبيدات وطرق التوقي منها بالنسبة للأعوان الذين يقومون بعمليات الرش، والأماكن الأنسب للقيام بهذا التدخل.

ولفت محمد بن عبد اللطيف الى ان هذه الدورات التكوينية التي انطلقت يوم امس الاربعاء، من معتمدية الفوار، ستتواصل تباعا بمختلف مناطق الولاية لتعزيز الجاهزية لمكافحة هذه الافة في صورة وصولها الى تونس.
