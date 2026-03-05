البحرية الإيرانية تجبر حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" على الابتعاد عن سواحل إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44a850a5958.76736109_hpnfojelgiqkm.jpg>

أكدت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنها أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس إبراهام لينكولن" على الابتعاد عن سواحل إيران بواسطة الطائرات المسيرة؛ بحسب بيان بثه التلفزيون الرسمي.



وجاء في البيان: "أصابت المسيرات التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني حاملة الطائرات "يو إس إس إبراهام لينكولن" التي اقتربت من الحدود البحرية الإيرانية مسافة 340 كيلومتراً. وعقب الهجوم، تراجعت الحاملة ومدمراتها المرافقة، مبتعدةً أكثر من 1000 كيلومتر عن الحدود الإيرانية".