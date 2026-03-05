النجوم يدعمون هاني شاكر بعد أزمته الصحية ودعوات بالشفاء بعد دخوله العناية المركزة

دعم واسع من نجوم الوسط الفني



رسالة مؤثرة من مي فاروق



نادية مصطفى تحذر من صورة مفبركة



رسالة دعم من شافكي المنيري



دعوات الجمهور بالشفاء



تعرض الفنان المصريلوعكة صحية استدعت خضوعهبعد إصابته، ما استوجب نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة ووضعه تحتوتابع الأطباء حالته الصحية عن كثب خلال الساعات الماضية للاطمئنان على تطورات وضعه الصحي.وعقب انتشار خبر الوعكة الصحية، تلقىموجة كبيرة منالذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهوره.ومن بين أبرز الفنانين الذين عبّروا عن تضامنهم معه:، إضافة إلى الإعلاميةوكتبعبر حسابه على “إنستغرام”:“ألف مليون سلامة يا فنان يا عظيم... قلوبنا معاك وربنا يقوّمك بمليون سلامة”.كما نشرصورة لهاني شاكر عبر خاصية القصص المصورة على “إنستغرام” وعلّق قائلاً:“ألف سلامة للفنان الكبير هاني شاكر”.من جهتها، نشرت الفنانةرسالة مؤثرة عبّرت فيها عن دعمها للفنان الكبير، قائلة:“أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر... من قلبي بدعيلك بالشفاء العاجل يا رب، وترجع لجمهورك ومحبيك بألف سلامة”.وأضافت:“ربنا يتمم شفاك على خير، ويكتب لك الصحة والعافية دايمًا، ونفرح قريب برجوعك واقف على المسرح منوّر ومطمّن جمهورك كما عودتنا”.بدورها، وجّهت الفنانةرسالة دعم مطولة لهاني شاكر، متمنية له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره في أقرب وقت.كما حذّرت من، مؤكدة أن بعض الصفحات نشرت صورة غير حقيقية تم إنشاؤها، ودعت إلىكذلك عبّرت الإعلاميةعن دعمها للفنان عبر منشور على “فيسبوك”، قالت فيه:“الفنان الكبير هاني شاكر يتعرض لأزمة صحية شديدة... ربنا يشفيك ويقويك وتتحسن صحتك وترجع تنوّر من جديد”.وتواصلت رسائل الدعم والدعاء منالذين تمنوا الشفاء العاجل لهاني شاكر، مؤكدين انتظارهملمواصلة مسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الغنائية التي تركت بصمة بارزة في