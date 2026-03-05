النجوم يدعمون هاني شاكر بعد أزمته الصحية ودعوات بالشفاء بعد دخوله العناية المركزة
تعرض الفنان المصري هاني شاكر لوعكة صحية استدعت خضوعه لعملية جراحية في القولون بعد إصابته بنزيف، ما استوجب نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة ووضعه تحت الملاحظة الطبية داخل قسم العناية المركزة.
وتابع الأطباء حالته الصحية عن كثب خلال الساعات الماضية للاطمئنان على تطورات وضعه الصحي.
دعم واسع من نجوم الوسط الفنيوعقب انتشار خبر الوعكة الصحية، تلقى “أمير الغناء العربي” موجة كبيرة من رسائل الدعم والمساندة من نجوم الوسط الفني الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهوره.
ومن بين أبرز الفنانين الذين عبّروا عن تضامنهم معه: تامر حسني، مي فاروق، رامي صبري، نادية مصطفى، إضافة إلى الإعلامية شافكي المنيري.
وكتب تامر حسني عبر حسابه على “إنستغرام”:
“ألف مليون سلامة يا فنان يا عظيم... قلوبنا معاك وربنا يقوّمك بمليون سلامة”.
كما نشر رامي صبري صورة لهاني شاكر عبر خاصية القصص المصورة على “إنستغرام” وعلّق قائلاً:
“ألف سلامة للفنان الكبير هاني شاكر”.
رسالة مؤثرة من مي فاروقمن جهتها، نشرت الفنانة مي فاروق رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن دعمها للفنان الكبير، قائلة:
“أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر... من قلبي بدعيلك بالشفاء العاجل يا رب، وترجع لجمهورك ومحبيك بألف سلامة”.
وأضافت:
“ربنا يتمم شفاك على خير، ويكتب لك الصحة والعافية دايمًا، ونفرح قريب برجوعك واقف على المسرح منوّر ومطمّن جمهورك كما عودتنا”.
نادية مصطفى تحذر من صورة مفبركةبدورها، وجّهت الفنانة نادية مصطفى رسالة دعم مطولة لهاني شاكر، متمنية له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره في أقرب وقت.
كما حذّرت من تداول صورة مفبركة للفنان أثناء مرضه، مؤكدة أن بعض الصفحات نشرت صورة غير حقيقية تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعت إلى عدم تداولها احترامًا للفنان.
رسالة دعم من شافكي المنيريكذلك عبّرت الإعلامية شافكي المنيري عن دعمها للفنان عبر منشور على “فيسبوك”، قالت فيه:
“الفنان الكبير هاني شاكر يتعرض لأزمة صحية شديدة... ربنا يشفيك ويقويك وتتحسن صحتك وترجع تنوّر من جديد”.
دعوات الجمهور بالشفاءوتواصلت رسائل الدعم والدعاء من عدد كبير من الفنانين والجمهور الذين تمنوا الشفاء العاجل لهاني شاكر، مؤكدين انتظارهم عودته قريبًا إلى المسرح لمواصلة مسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الغنائية التي تركت بصمة بارزة في الموسيقى العربية.
