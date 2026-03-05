Babnet   Latest update 23:30 Tunis

النجوم يدعمون هاني شاكر بعد أزمته الصحية ودعوات بالشفاء بعد دخوله العناية المركزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9fc7b0a9145.00597880_nkehjpioflgqm.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 22:55 قراءة: 1 د, 41 ث
      
تعرض الفنان المصري هاني شاكر لوعكة صحية استدعت خضوعه لعملية جراحية في القولون بعد إصابته بنزيف، ما استوجب نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة ووضعه تحت الملاحظة الطبية داخل قسم العناية المركزة.

وتابع الأطباء حالته الصحية عن كثب خلال الساعات الماضية للاطمئنان على تطورات وضعه الصحي.


دعم واسع من نجوم الوسط الفني

وعقب انتشار خبر الوعكة الصحية، تلقى “أمير الغناء العربي” موجة كبيرة من رسائل الدعم والمساندة من نجوم الوسط الفني الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهوره.


ومن بين أبرز الفنانين الذين عبّروا عن تضامنهم معه: تامر حسني، مي فاروق، رامي صبري، نادية مصطفى، إضافة إلى الإعلامية شافكي المنيري.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على “إنستغرام”:
“ألف مليون سلامة يا فنان يا عظيم... قلوبنا معاك وربنا يقوّمك بمليون سلامة”.

كما نشر رامي صبري صورة لهاني شاكر عبر خاصية القصص المصورة على “إنستغرام” وعلّق قائلاً:
“ألف سلامة للفنان الكبير هاني شاكر”.

رسالة مؤثرة من مي فاروق

من جهتها، نشرت الفنانة مي فاروق رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن دعمها للفنان الكبير، قائلة:
“أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر... من قلبي بدعيلك بالشفاء العاجل يا رب، وترجع لجمهورك ومحبيك بألف سلامة”.

وأضافت:
“ربنا يتمم شفاك على خير، ويكتب لك الصحة والعافية دايمًا، ونفرح قريب برجوعك واقف على المسرح منوّر ومطمّن جمهورك كما عودتنا”.

نادية مصطفى تحذر من صورة مفبركة

بدورها، وجّهت الفنانة نادية مصطفى رسالة دعم مطولة لهاني شاكر، متمنية له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره في أقرب وقت.

كما حذّرت من تداول صورة مفبركة للفنان أثناء مرضه، مؤكدة أن بعض الصفحات نشرت صورة غير حقيقية تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعت إلى عدم تداولها احترامًا للفنان.

رسالة دعم من شافكي المنيري

كذلك عبّرت الإعلامية شافكي المنيري عن دعمها للفنان عبر منشور على “فيسبوك”، قالت فيه:
“الفنان الكبير هاني شاكر يتعرض لأزمة صحية شديدة... ربنا يشفيك ويقويك وتتحسن صحتك وترجع تنوّر من جديد”.

دعوات الجمهور بالشفاء

وتواصلت رسائل الدعم والدعاء من عدد كبير من الفنانين والجمهور الذين تمنوا الشفاء العاجل لهاني شاكر، مؤكدين انتظارهم عودته قريبًا إلى المسرح لمواصلة مسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الغنائية التي تركت بصمة بارزة في الموسيقى العربية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324844

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
نزول جمرة التراب
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:46
12:38
06:43
05:18
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
21°-14
21°-12
20°-11
19°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>