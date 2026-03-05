الخطوط السعودية تحلّ ثانية عالمياً في انضباط مواعيد وصول الرحلات خلال 2025
بلاغ صحفي - حققت الخطوط السعودية المركز الثاني عالمياً في انضباط مواعيد وصول الرحلات لعام 2025، وذلك وفق تقرير صادر عن موقع Cirium المتخصص في رصد أداء شركات الطيران والمطارات، مسجلة نسبة 86.53% في الالتزام بمواعيد الوصول.
وأوضح التقرير أن هذه النسبة تحققت عبر 202.8 ألف رحلة ضمن شبكة رحلات الشركة التي تغطي أكثر من 100 وجهة في أربع قارات، لتسجل بذلك المرة الثانية على التوالي التي تحقق فيها الشركة هذا التصنيف المتقدم.
وأكد مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر أن هذا الإنجاز يعكس جهود فرق العمل المختصة بالتخطيط والتشغيل وإدارة الرحلات، مشيراً إلى أن الكفاءة التشغيلية تمثل أحد الركائز الأساسية في الخطة الاستراتيجية للمجموعة.
وأضاف أن عامل الوقت يمثل عنصراً أساسياً في تجربة الضيوف خلال الرحلة، مبيناً أن تحقيق هذا الأداء التشغيلي المتميز يعود أيضاً إلى تكامل جهود شركات مجموعة السعودية والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الطيران في المملكة.
توسّع في الأسطول والوجهاتوأشار العُمر إلى أن أسطول الخطوط السعودية سيشهد انضمام 116 طائرة جديدة خلال السنوات المقبلة، لتنضم إلى الأسطول الحالي الذي يضم 149 طائرة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع في زيادة الرحلات والسعة المقعدية للوجهات الحالية، إضافة إلى تدشين محطات دولية جديدة، مع استمرار العمل على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر الكوادر الوطنية المؤهلة والإمكانات التقنية المتطورة في مبنى العمليات الخاص بإدارة وتشغيل الرحلات.
دور في دعم السياحة والفعالياتويأتي التميز التشغيلي للخطوط السعودية بالتوازي مع دورها في جلب الزوار إلى المملكة وربطهم بالعديد من الفعاليات العالمية والمناسبات السياحية والترفيهية والرياضية التي تستضيفها المملكة.
كما يسهم الالتزام بمواعيد الرحلات في تعزيز تجربة الضيوف إلى جانب ما توفره الشركة من خدمات ومنتجات مبتكرة على الأرض وفي الأجواء.
نبذة عن الخطوط السعوديةتعد الخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، وقد تأسست عام 1945، وتعتبر من أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
ويضم أسطول الشركة 149 طائرة حديثة، وتشغّل رحلات إلى أكثر من 100 وجهة في أربع قارات، بينها 26 وجهة داخلية داخل المملكة.
كما أن الشركة عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضو في تحالف سكاي تيم منذ عام 2012.
وحصلت الخطوط السعودية مؤخراً على جائزة أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، كما احتلت المركز 17 عالمياً بين شركات الطيران، وصنفت ضمن أفضل عشر شركات طيران عالمياً في انضباط مواعيد الرحلات وفق تقرير Cirium.
كما نالت الشركة جائزة شركة الطيران عالمية المستوى للسنة الخامسة على التوالي، إضافة إلى جائزة الأفضل في خدمات تجربة الضيوف للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز APEX لعام 2026.
