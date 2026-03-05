الخطوط السعودية تحلّ ثانية عالمياً في انضباط مواعيد وصول الرحلات خلال 2025

بلاغ صحفي -

توسّع في الأسطول والوجهات



دور في دعم السياحة والفعاليات



نبذة عن الخطوط السعودية



حققتالمركزفي، وذلك وفق تقرير صادر عن موقعالمتخصص في رصد أداء شركات الطيران والمطارات، مسجلةفي الالتزام بمواعيد الوصول.وأوضح التقرير أن هذه النسبة تحققت عبرضمن شبكة رحلات الشركة التي تغطيفي، لتسجل بذلكالتي تحقق فيها الشركة هذا التصنيف المتقدم.وأكدأن هذا الإنجاز يعكس، مشيراً إلى أنوأضاف أنخلال الرحلة، مبيناً أن تحقيق هذا الأداء التشغيلي المتميز يعود أيضاً إلىوأشار العُمر إلى أن، لتنضم إلى الأسطول الحالي الذي يضمومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع في، إضافة إلى، مع استمرار العمل علىعبروالإمكانات التقنية المتطورة فيويأتي التميز التشغيلي للخطوط السعودية بالتوازي مع دورها فيوربطهم بالعديد منالتي تستضيفها المملكة.كما يسهمفيإلى جانب ما توفره الشركة منتعدالناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، وقد، وتعتبر منويضم أسطول الشركة، وتشغّل رحلات إلى، بينهاداخل المملكة.كما أن الشركة، وعضو فيمنذ عاموحصلت الخطوط السعودية مؤخراً علىمن، كما احتلت، وصنفت ضمنوفق تقريركما نالت الشركة، إضافة إلىضمن جوائز