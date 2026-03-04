تونس البحرية: الحكم بالسجن 10 سنوات على قاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة 10 سنوات في حق قاصرين تتراوح أعمارهما بين 16 و17 سنة، وذلك بعد تورطهما في الاعتداء بالعنف الشديد على صديقهما داخل بناية مهجورة بجهة تونس البحرية ومحاولة إعدامه شنقا.
ووجّهت النيابة العمومية إلى المتهمين تهم محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد، وتحويل وجهة طفل باستعمال الحيلة، إضافة إلى الاعتداء بالعنف الشديد، وذلك طبق الفصول 59 و201 و202 و227 و237 من المجلة الجزائية.
