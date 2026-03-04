Babnet   Latest update 23:15 Tunis

تونس البحرية: الحكم بالسجن 10 سنوات على قاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 22:16 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة 10 سنوات في حق قاصرين تتراوح أعمارهما بين 16 و17 سنة، وذلك بعد تورطهما في الاعتداء بالعنف الشديد على صديقهما داخل بناية مهجورة بجهة تونس البحرية ومحاولة إعدامه شنقا.

ووجّهت النيابة العمومية إلى المتهمين تهم محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد، وتحويل وجهة طفل باستعمال الحيلة، إضافة إلى الاعتداء بالعنف الشديد، وذلك طبق الفصول 59 و201 و202 و227 و237 من المجلة الجزائية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324754

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
19°-13
19°-13
19°-10
19°-11
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>