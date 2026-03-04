بدر الدين القمودي: ايقاف اطارات بديوان التجارة بالقصرين على خلفية سرقة مواد مدعمة بقيمة 320 ألف دينار‎

كشف الثلاثاء 3 مارس، النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي أنه تم ايقاف اطارات بديوان التجارة بالقصرين على خلفية سرقة مواد مدعمة (سكر و قهوة وزيت وروز...) بلغت قيمتها حتى الساعة 320الف دينار.