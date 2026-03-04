قبول اعتراض راشد الخياري وتخفيف العقوبة إلى 8 أشهر سجنا في قضيتين

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقبول الاعتراض شكلا، وفي الأصل بالنزول بالعقاب البدني إلىفي قضيتين منشورتين ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل، وذلك على خلفية شكايات تقدّم بها النائب السابقوكان راشد الخياري قد تقدّم باعتراض على حكمين غيابيين صدرا في حقه، قضى الأول بسجنه لمدة، في حين قضى الحكم الثاني بسجنه لأكثر من، وذلك في قضيتين تتعلقان بتهموخلال جلسة الاعتراض، مثل الخياري أمام هيئة الدائرة الجناحية بحالة سراح، حيث تولت المحكمة استنطاقه والاستماع إلى مرافعات المحامين قبل أن تقرر حجز القضيتين للتصريح بالحكم إثر الجلسة.وبعد المفاوضة، قضت المحكمة بسجن راشد الخياريمن القضيتين المنشورتين في حقه.