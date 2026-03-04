Babnet   Latest update 12:52 Tunis

قبول اعتراض راشد الخياري وتخفيف العقوبة إلى 8 أشهر سجنا في قضيتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6921a659a10fb6.63218818_fpnkemiohqgjl.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 12:21
      
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقبول الاعتراض شكلا، وفي الأصل بالنزول بالعقاب البدني إلى ثمانية أشهر سجنا في قضيتين منشورتين ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري، وذلك على خلفية شكايات تقدّم بها النائب السابق فيصل التبيني.

وكان راشد الخياري قد تقدّم باعتراض على حكمين غيابيين صدرا في حقه، قضى الأول بسجنه لمدة عامين، في حين قضى الحكم الثاني بسجنه لأكثر من عامين ونصف، وذلك في قضيتين تتعلقان بتهم الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.


وخلال جلسة الاعتراض، مثل الخياري أمام هيئة الدائرة الجناحية بحالة سراح، حيث تولت المحكمة استنطاقه والاستماع إلى مرافعات المحامين قبل أن تقرر حجز القضيتين للتصريح بالحكم إثر الجلسة.


وبعد المفاوضة، قضت المحكمة بسجن راشد الخياري ثمانية أشهر عن كل قضية من القضيتين المنشورتين في حقه.
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
