حريق بمصنع لصنع وتعليب الكاكي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/incendie2018.jpg>

نشب فجر اليوم حريق بمعمل لصنع وتعليب الكاكي بمرناڨ وقد تمكن اعوان الحماية المدنية ببن عروس من التنفل على جناح السرعة و السيطرة على الحريق واخماده.

