حادثة استثنائية صادمة: طبيبة بمستشفى عمومي ترفض معاينة مريضة مسنّة بسبب تعطل آلة التدفئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696933f3619560.49824969_iogqjekmhlpfn.jpg width=100 align=left border=0>

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يوثّق مشادّة كلامية داخل أحد المستشفيات العمومية، بين مواطنة اصطحبت والدتها المسنّة لتلقّي الإسعافات اللازمة، وطبيبة رفضت، وفق ما ورد في الفيديو، معاينتها.



وبحسب ما يظهر في التسجيل المتداول، فإنّ المواطنة توجّهت بوالدتها إلى المستشفى بسبب ارتفاع حاد في نسبة السكري في الدم، غير أنّها فوجئت برفض الطبيبة مباشرة الفحص، ما أثار استياءها ودفعها إلى الاحتجاج داخل قاعة الأطباء.







وأظهرت اللقطات المواطنة وهي تواجه الطبيبة قائلة إنّ والدتها في وضع صحي خطير، قبل أن تردّ الطبيبة، بهدوء أثار صدمة الحاضرين، بأنّ غياب التدفئة داخل الفضاء هو سبب امتناعها عن العمل في تلك اللحظة.





وردّت المواطنة مستنكرة: «هل يُعقل أن يكون تعطل آلة التدفئة مبرّرًا لرفض القيام بالواجب المهني؟ أين الإنسانية؟»، وفق ما جاء في الفيديو.



وقد أثار المقطع موجة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لفتح تحقيق في الحادثة وتحديد المسؤوليات، خاصة في ظل حساسية القطاع الصحي وارتباطه المباشر بحق المواطنين في العلاج.

وأظهرت اللقطات المواطنة وهي تواجه الطبيبة قائلة إنّ والدتها في، قبل أن تردّ الطبيبة، بهدوء أثار صدمة الحاضرين، بأنّهو سبب امتناعها عن العمل في تلك اللحظة.وردّت المواطنة مستنكرة:، وفق ما جاء في الفيديو.وقد أثار المقطععلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لفتح تحقيق في الحادثة وتحديد المسؤوليات، خاصة في ظل حساسية القطاع الصحي وارتباطه المباشر بحق المواطنين في العلاج.