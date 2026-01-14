5 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق سيف الدين مخلوف

الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:06
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 63
18°
16°
الــرياح:
3.09 كم/س
7°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
18°-7
18°-9
17°-10
17°-11
17°-11
- Avoirs en devises 25493,6
- (14/01)
- Jours d'importation 107
- 1 € = 3,36394 DT
- (14/01)
- 1 $ = 2,90640 DT
- Solde Compte du Trésor (13/01) 1326,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (13/01) 26792 MDT
