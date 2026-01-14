5 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق سيف الدين مخلوف

قضت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،ب5 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق سيف الدين مخلوف النائب السابق بالبرلمان المنحل على خلفية اتهامه بالتامر على امن الدولة.