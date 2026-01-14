سامي الطاهري: الإضراب لم يُلغَ بقرار سياسي أو تنظيمي بل تعذّر تنفيذه قانونيًا

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تأجيل الإضراب العام الذي كان مبرمجًا يوم 21 جانفي الجاري، إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا خلال هيئة إدارية وطنية من المنتظر الدعوة إليها في أقرب الآجال.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، خلال تدخّل هاتفي في برنامج «هنا تونس» على إذاعة الديوان، أنّ المكتب التنفيذي الوطني سيصدر قريبًا بيانًا رسميًا للدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة، سيتم خلالها ضبط موعد جديد ومدروس للإضراب العام، بعد تمكين مختلف الأطراف داخل المنظمة من التشاور والنقاش.



وبيّن الطاهري أنّ الإضراب لم يُلغَ بقرار سياسي أو تنظيمي، بل، بسببالمقدّرة بعشرة أيام قبل موعد التنفيذ. وأكّد في هذا السياق أنّ، وهو ما لم يكن ممكنًا في ظلّوأضاف أنّه لا يوجد، ضمن النظام الداخلي، نصّ يجيز، وهو ما جعل تنفيذ الإضراب في تاريخه المحدّدوشدّد الناطق الرسمي على أنّتقتصر قانونيًا على ثلاث جهات فقط:* الأمين العام للاتحاد،* أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي،* أو ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بالتمثيل النسبي.واعتبر أنّ أي دعوة صادرة عنلعقد هيئة إداريةولا تندرج ضمن مشمولاتها، مؤكدًا ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة.واعتبر الطاهري أنّتُعدّ، وقد أفرزتوأدّت إلى تعطّل عدد من الاستحقاقات، من بينهاالذي وصفه بـ«التاريخي»، بالنظر إلى السياق الاجتماعي والاقتصادي العام.وأشار إلى أنّ الاتحاد يعيش منذ أكثر من سنة، تتعلّق أساسًا بملف، وآجاله، وطبيعته (عادي أو استثنائي)، إضافة إلى تباين المواقف داخل الهياكل القيادية، وهو ما انعكس في شكلداخل المنظمة.وأكد الطاهري أنّيظلّ السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، مبرزًا أنّه لا يمكن لأي طرف داخل الاتحاد، وأنّ المنظمة، بحكم تاريخها ودورها الوطني، مطالبة بإيجادتحافظ على وحدتها وقدرتها على الاضطلاع بدورها الاجتماعي.وأضاف أنّ النقاش الدائر حول المؤتمر لا يتعلّق بمؤتمر استثنائي من الناحية القانونية، بل بإمكانيةفي إطار يحترم الإجراءات القانونية ويجنّب المنظمة الطعون والنزاعات.وختم الناطق الرسمي بالتأكيد على أنّ، وفي مقدّمتها:* تعطّل الحوار الاجتماعي،* المساس بالحق النقابي،* غياب المفاوضات الاجتماعية،* وعدم تمكين عدد من العمّال، خاصّة في القطاع الخاص، من الزيادات المستحقّة.وأوضح أنّستكون مناسبة للنظر في مجمل هذه الملفات، وتحديدفي إطار قانوني يضمن نجاعته ويحقّق الأهداف التي تقرّر من أجلها.