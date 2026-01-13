الإدارة العامة للأمن الوطني تنفي تعرّض إطار أمني لطلقات نارية عقب الإطاحة بعصابة مخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6966241fad7769.70545621_ponqfhmjgikle.jpg width=100 align=left border=0>

نفت الإدارة العامة للأمن الوطني، الثلاثاء 13 جانفي، ما تم ترويجه على عدد من الصفحات والمواقع على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تعرّض إطار أمني من منتسبي الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني إلى طلقات نارية، خلال ليلة رأس السنة الإدارية، عقب الإطاحة بعصابة تهريب مخدرات بالجنوب التونسي.



وأفادت الإدارة، في بلاغ لها، بأنّ المعطيات المتداولة في هذا الشأن عارية من الصحة، مؤكدة أنّ مختلف الوحدات الأمنية تولّت تأمين الاحتفالات برأس السنة الإدارية في ظروف عادية ودون تسجيل ما يستحق الذكر.







ودعت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى الرجوع إلى المصادر الأمنية الرسمية لاستقاء المعلومة، تفاديًا لنشر أو ترويج معطيات مضللة للرأي العام، وفق نص البلاغ.

