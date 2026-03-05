منوبة : استئناف اختبارات الأسبوع المغلق بمعهد ابن ابي الضياف بمنوبة

أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة مساء يوم الأربعاء في بلاغ نشر على صفحة معهد ابن أبي الضياف بمنصة "فيسبوك"، استئناف اختبارات الأسبوع المغلق بداية من الخميس بالمعهد، وذلك بعد تعليق اجرائها الثلاثاء والأربعاء احتجاجا من الإطار التربوي على إقالة مدير المعهد.وجاء في البلاغ، الممضى من قبل مدير المعهد بالنيابة، أن الاختبارات الكتابية المدرجة في الأسبوع المغلق تنطلق من الخميس إلى السبت، وتتواصل الاثنين 9 مارس والثلاثاء 10 مارس، وفق الروزنامة المعتمدة.وذكر كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي عادل العزيزي، في تصريح لصحفية مكتب /وات/ بمنوبة، أنه جرى "إسناد خطة وظيفية للمدير المعفى وضمان حقوقه المهنية ورد الاعتبار لمسيرته المهنية وعطائه طيلة 11 عاما على رأس المعهد"، ما أدى في النهاية إلى تسوية الوضعية وبعث الارتياح في صفوف التلاميذ والأولياء والإطار التربوي والإداري بالمعهد ومديري المؤسسات التربوية الذين نفذوا اليوم وقفة مساندة له بمقر المندوبية.