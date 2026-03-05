Babnet   Latest update 08:48 Tunis

منوبة : استئناف اختبارات الأسبوع المغلق بمعهد ابن ابي الضياف بمنوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699bfaa9c55700.60302307_mhinplofqgjke.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 08:45 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة مساء يوم الأربعاء في بلاغ نشر على صفحة معهد ابن أبي الضياف بمنصة "فيسبوك"، استئناف اختبارات الأسبوع المغلق بداية من الخميس بالمعهد، وذلك بعد تعليق اجرائها الثلاثاء والأربعاء احتجاجا من الإطار التربوي على إقالة مدير المعهد.

وجاء في البلاغ، الممضى من قبل مدير المعهد بالنيابة، أن الاختبارات الكتابية المدرجة في الأسبوع المغلق تنطلق من الخميس إلى السبت، وتتواصل الاثنين 9 مارس والثلاثاء 10 مارس، وفق الروزنامة المعتمدة.


وذكر كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي عادل العزيزي، في تصريح لصحفية مكتب /وات/ بمنوبة، أنه جرى "إسناد خطة وظيفية للمدير المعفى وضمان حقوقه المهنية ورد الاعتبار لمسيرته المهنية وعطائه طيلة 11 عاما على رأس المعهد"، ما أدى في النهاية إلى تسوية الوضعية وبعث الارتياح في صفوف التلاميذ والأولياء والإطار التربوي والإداري بالمعهد ومديري المؤسسات التربوية الذين نفذوا اليوم وقفة مساندة له بمقر المندوبية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324774

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:46
12:38
06:45
05:19
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-14
21°-13
21°-11
20°-11
19°-10
  • Avoirs en devises 25347,2
  • (04/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37222 DT
  • (04/03)
  • 1 $ = 2,90843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>