فتحي غريّب: سقف 7400 مليم للكيلوغرام يرهق محولي اللحوم ولا يعكس كلفة الإنتاج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6965450a0ea573.64906752_gqoelfnhpijkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 20:05
      
أفاد رئيس الغرفة الوطنية لمحولي اللحوم، فتحي غريّب، بتسجيل ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم البيضاء خلال الفترة الأخيرة، على مستوى المذابح ومحولي اللحوم، مرجعا ذلك أساسا إلى نقص محدود في الإنتاج نتيجة عوامل صحية مرتبطة ببعض الأمراض التي أصابت الدواجن، إضافة إلى اضطرابات في توريد أمهات الدواجن على المستوى الدولي.

وأوضح غريّب، خلال تدخله في برنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان، أن هذا النقص لم يكن حادا، لكنه انعكس جزئيا على الأسعار، مؤكدا في المقابل أن الأسعار الحالية لم تبلغ مستويات غير معقولة، حيث تتراوح كلفة الكيلوغرام من الدجاج الجاهز للطبخ بين 7 و7,2 دينار.


وفي هذا السياق، أشار إلى أن وزارة التجارة قررت ضبط سقف سعري لا يتجاوز 7400 مليم للكيلوغرام، وهو ما اعتبره محولو اللحوم غير منصف، خاصة في ظل الخسائر التي تكبدها القطاع خلال الأشهر الماضية، عندما كان البيع يتم أحيانا دون كلفة الإنتاج.


وبيّن المتحدث أن سعر الدجاج الحي لدى المربين ارتفع إلى ما بين 5,8 و6,2 دينار للكيلوغرام، وهو ما يزيد من الضغط على المذابح، داعيا وزارة التجارة ووزارة الفلاحة إلى التعامل مع مختلف حلقات الإنتاج بشكل متوازن، وعدم تحميل المذابح وحدها كلفة التعديل السعري.

وأكد رئيس الغرفة الوطنية لمحولي اللحوم استعدادهم للتعاون مع السلطات المعنية من أجل ضمان توازن السوق، وحماية المستهلك، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استمرارية نشاط القطاع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
