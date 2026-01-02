أسعار الموز تبلغ 20 دينارا خلال رأس السنة: لطفي الرياحي يحذّر من اختلال مسالك التوريد والتسعير

أكد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن الارتفاع الحاد في أسعار الموز خلال فترة رأس السنة الإدارية، حيث بلغ سعر الكلغ الواحد نحو 20 دينارا، يعكس خللا واضحا في مسالك التوريد والتوزيع، ولا يمكن تبريره بالكلفة الحقيقية للاستيراد.



وفي تدخل إذاعي على إذاعة الديوان، أوضح الرياحي أن الموز يُستورد أساسا من بلدان منتجة على غرار الإكوادور، ويباع في بلد المنشأ بأسعار زهيدة جدا مقارنة بما يُعرض به في السوق التونسية، معتبرا أن هذا الفارق الكبير يطرح تساؤلات جدية حول هوامش الربح والرقابة.



توريد خارج المسالك المنظمة



الحق في التنوع الغذائي



زيت الزيتون مثال صارخ على الاختلال



دعوة إلى مراجعة السياسات



وأشار رئيس المنظمة إلى أنكانت قد ضبطت تسعيرة مرجعية وهامش ربح واضح للتجار، مبيّنا أنه في صورة بيع الموز بحوالي 7 دنانير للكلغ، فإن المستورد يحقق ربحا معقولا، غير أن الأسعار المتداولة حاليا “مرتفعة بشكل غير مبرر”.وبيّن الرياحي أن المنظمة تواصلت مع الغرفة الوطنية لتجار الجملة، التي أكدت بدورها أن الموز غير متوفر بسوق الجملة، ما يعني أن الكميات المتداولة لا تمر عبر المسالك التقليدية المنظمة، وهو ما يعقّد عملية المراقبة ويُفسّر الانفلات السعري.وشدّد على أن الإشكال لا يتعلق بكون الموز منتوجا غير محلي، بل بغياب تنظيم واضح لمسار توريده وتوزيعه، مؤكدا أنوردّا على من يعتبر أن الموز ليس مادة أساسية، شدّد لطفي الرياحي على أن من حق المواطن التونسي التنويع في استهلاكه الغذائي، وأن هذا الحق لا يبرر تحميله أسعارا مرتفعة بدعوى أن المنتوج غير منتج محليا، مذكّرا بأن نفس المنطق استُعمل سابقا لتبرير ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وزيت الزيتون.وأضاف أن ارتفاع سعر الموز ينعكس آليا على بقية أسعار الغلال، إذ يدفع التجار إلى مراجعة أسعار منتوجات أخرى بدعوى التناسق السعري، ما يؤدي إلىيضر مباشرة بالقدرة الشرائية.وفي سياق متصل، استحضر رئيس المنظمة مثال، مبيّنا أن تونس لا تستهلك سوى نحو 10 بالمائة من إنتاجها، رغم تصنيفها من أكبر المنتجين عالميا، في وقت يعجز فيه المواطن عن اقتنائه بانتظام، مقابل شكاوى الفلاحين من ضعف المداخيل.ودعا في هذا الإطار إلى اعتماد: مسار تفاضلي موجه للاستهلاك المحلي بأسعار مدعومة، ومسار آخر للتصدير، بما يضمن توازن المعادلة بين ربح الفلاح وحماية المستهلك.وختم لطفي الرياحي بالتأكيد على أن غلاء أسعار الموز ليس حالة معزولة، بل جزء من إشكال أوسع يهم عديد المنتوجات، داعيا إلى، بما يضمن استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.