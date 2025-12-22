ابراهيم اللطيف انسحاب لجان التحكيم لم يكن قرارًا انفعاليًا، بل جاء دفاعًا عن استقلالية القرار الفني وكرامة أعضاء اللجان

غير أنّ هذا النجاح الفني، وفق تعبيره،، ما أدى إلى تعطيل الدور الطبيعي والمستقل للجان التحكيم. وأكد أنّ أعضاء اللجان فوجئوا، يوم الحفل، بإبلاغهم شفويًا بعدم صعودهم إلى المنصة لتقديم الجوائز أو تلاوة التقارير الختامية، دون أي تبرير قانوني أو بروتوكولي واضح.وأضاف أنّ الوضع ازداد ارتباكًا مع الحديث عن، معتبرًا أنّ مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها خارج الأطر القانونية المعمول بها أو دون تحيين رسمي للنظام الداخلي قبل انطلاق الدورة.وشدد اللطيف على أنّ، بل جاء دفاعًا عن استقلالية القرار الفني وكرامة أعضاء اللجان، خاصة وأنها تضم أسماء سينمائية وازنة من تونس وخارجها، تعمل دون مقابل مادي وتتحمل مسؤولية فنية وأخلاقية أمام السينمائيين والجمهور.وفي حديثه عن خلفيات مراسلته لرئيس الجمهورية، أوضح اللطيف أنّدفعه إلى توجيه رسالة مباشرة إلى أعلى سلطة في البلاد، مؤكدًا أنّ الهدف ليس التصعيد، بل، خاصة وهو مقبل على الاحتفال بدورته الستين.ونفى اللطيف بشكل قاطع وجود أي تدخل في، معتبرًا أنّ الإشكال يقتصر على الجانب التنظيمي والبروتوكولي، لكنه حذر من أن تكرار مثل هذه الممارسات قد ينعكس سلبًا علىوختم المخرج التونسي مداخلته بالتأكيد على أنّ، بل يعكس صورة البلاد كفضاء للحرية والإبداع، داعيًا إلى الفصل الواضح بين القرار الفني والإدارة، واحترام استقلالية الهياكل الفنية، ضمانًا لاستمرارية المهرجان وصونًا لتاريخه وسمعته.