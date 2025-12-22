إبراهيم اللطيف: ما حدث مساء السبت مساس بالإطار المؤسساتي لأيام قرطاج السينمائية

تطرّق برنامج «Midi express» على أمواج إذاعة Express FM، في فقرة خُصّصت لمتابعة الشأن الثقافي، إلى تفاصيل ما رافق حفل اختتام الدورة السادسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية، والجدل الذي أُثير حول غياب لجان التحكيم عن منصة التتويج، وسط تساؤلات عن حقيقة انسحابها وأبعاد ما حدث.



استياء لجان التحكيم ومقاطعة الحفل الختامي



إبراهيم اللطيف: ما حدث إخلال بالإطار المؤسساتي



الدفاع عن استقلالية القرار الفني



انتقادات واسعة للحفل الختامي



في هذا السياق، جدّدت، رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، موقفها الرافض للقرارات التي اتُّخذت خلال الحفل الختامي، خاصةالتي تُبنى عليها قرارات التتويج، وهي ممارسة دأب عليها المهرجان في دوراته السابقة.وأوضحت نجّار، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية، أن إدارة المهرجان أعلمت أعضاء اللجنة بهذا القرار، مؤكدة أن رفض اللجان لم يُؤخذ بعين الاعتبار، بدعوى أن القرار صادر على مستوى إداري ومؤسساتي أعلى من صلاحيات الهيئة المديرة للدورة، وهو ما دفعوضمن الحوار، استضافت الإذاعة، الرئيس السابق لإحدى دورات أيام قرطاج السينمائية وعضو لجنة تحكيم مسابقة «العمل الأول – جائزة الطاهر شريعة»، والذي وجّه رسالة مفتوحة إلىبشأن ما اعتبرهوأكد اللطيف أن لجان التحكيم فوجئت، قبل انطلاق الحفل بدقائق، بقرار يمنعها من الصعود إلى المنصة أو تلاوة تقاريرها، رغم أن ذلك. واعتبر أن ما حصل لا يتعلق باختلاف عابر، بل، شملت أيضًا تعديل برنامج الحفل وإحداث جائزة غير منصوص عليها في النظام الداخلي للمهرجان.وشدّد اللطيف على أنوالفصل الواضح بين القرار الفني والسلطة الإدارية، يُعدّان شرطين أساسيين للحفاظ على، مبرزًا أن ما حصل أثّر سلبًا على صورة أيام قرطاج السينمائية لدى السينمائيين التونسيين والأجانب، وكذلك لدى المتوّجين أنفسهم الذين حُرموا من لحظة التتويج الكاملة.وأوضح أن الرسالة التي وجّهها إلى رئاسة الجمهورية لم تكن بدافع التصعيد، بل، والدعوة إلى حماية هذا المهرجان العريق من أي ممارسات من شأنها إرباك توازناته المؤسساتية أو المسّ بدوره الثقافي العربي والإفريقي.ويأتي هذا الجدل في ظلطالت الحفل الختامي للدورة السادسة والثلاثين، شملت، إضافة إلى الطابع الرسمي الذي طغى عليه، مقابلالتي اعتاد عليها جمهور المهرجان، والتي تكرّس الاحتفاء بالسينمائيين العرب والأفارقة وأعمالهم المتوَّجة.أبرز الحوار على إذاعة Express FM أن، بل مسألة أثارت تساؤلات عميقة حولكموعد ثقافي دولي، في انتظار توضيحات رسمية تعيد الثقة وتُصحّح المسار.