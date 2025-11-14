تأجيل محاكمة عبير موسى إلى جلسة 5 ديسمبر

أجّلت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، محاكمة عبير موسى إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، في القضية المتعلقة بمكتب الضبط.وخصصت الدائرة الجلسة القادمة للترافع في الملف، وذلك بعد أن نظرت في القضية للمرة الثانية، مع الإشارة إلى أنه تم تسخير محامٍ للترافع عن عبير موسى.