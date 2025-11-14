تأجيل محاكمة عبير موسى إلى جلسة 5 ديسمبر

الجمعة 14 نوفمبر 2025 | 23 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:51
12:11
06:56
05:27
الرطــوبة:
% 30
27°
21°
الــرياح:
1.54 كم/س
14°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
27°-14
28°-14
30°-17
25°-17
20°-16
- Avoirs en devises
24904,5
(14/11)
- Jours d'importation
106
- 1 € = 3,41600 DT 1$ =2,94290 DT
- Solde Compte du Trésor (14/11) 996,2 MDT
( 30 309) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 18 790) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
( 17 395) أحكام بالسجن في قضية الشهائد المز
( 17 336) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 16 309) بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب
( 15 715) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 14 687) بين الأسطورة والذكاء الاصطناعي: قص
( 14 532) قيس سعيّد: كما قال جرير للفرزدق، ل
( 13 544) الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن ال
( 13 453) رئيس الجمهورية: البلاغ غيرالمسؤول
( 12 973) تأجيل قضيّة مكتب الضّبط ضدّ عبير م
( 12 855) المنستير: يوم إعلامي تحسيسي بجمّال
( 12 574) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 12 541) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 12 188) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 11 874) ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدري
( 11 537) أحمد الجزيري: إضراب عام يومي 3 و4
( 11 273) البنك المركزي التونسي يطرح ورقة نق
( 11 252) اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة و
( 10 957) رياض جراد: لا قدر الله ..ان تم إغل
