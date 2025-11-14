Babnet   Latest update 20:37 Tunis

تأجيل محاكمة عبير موسى إلى جلسة 5 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669b8a66910eb8.24136351_emihoglqpkfnj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 19:26
      
أجّلت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، محاكمة عبير موسى إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، في القضية المتعلقة بمكتب الضبط.
نافع العريبي: عبير موسي تمثل اليوم أمام القضاء في تُهم قد تصل إلى الإعدام‎...

وخصصت الدائرة الجلسة القادمة للترافع في الملف، وذلك بعد أن نظرت في القضية للمرة الثانية، مع الإشارة إلى أنه تم تسخير محامٍ للترافع عن عبير موسى.



*.*.*