الاتحاد الدولي لألعاب القوى : إجراء الانتخابات يوم 9 سبتمبر 2027

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلسه، وذلك تمهيدا للمؤتمر الانتخابي الذي سيعقد في العاصمة الصينية بكين قبل بطولة العالم لألعاب القوى في 9 سبتمبر 2027.وخلال هذا المؤتمر سيتم انتخاب كل من رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وأربعة نواب للرئيس و13 عضوا في المجلس للفترة 2027-2031.وبدأت الحملة الانتخابية في 1 مارس الجاري، على أن تقدم جميع مطالب الترشح قبل 1 جوان 2027، ويجب على المرشحين أولا الحصول على موافقة لجنة التحقق من الأهلية قبل 31 مارس 2027.وتعتمد العملية الانتخابية على مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة تحت إشراف هيئات مستقلة، كما يلتزم جميع المرشحين والاتحادات الأعضاء بمدونة السلوك الخاصة بالنزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.وأكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، العداء الانقليزي السابق سيباستيان كو، أهمية هذه الانتخابات لمستقبل أم الألعاب، مشددا على مسؤولية القادة المنتخبين في تطوير الرياضة وضمان استدامتها.يذكر أن سيباستيان كو يترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى منذ سنة 2015.