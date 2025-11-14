نافع العريبي: عبير موسي تمثل اليوم أمام القضاء في تُهم قد تصل إلى الإعدام‎

تمثل رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم أمام الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة جديدة تتعلق بما يُعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكّده الأستاذ نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع.







وأوضح العريبي في تصريح لاذاعة الجوهرة أن هذه الجلسة تُعدّ الثانية بعد أن تم تأجيل الأولى لتسخير محامين، وذلك بسببوأضاف أن الدائرة الرابعة تقدّمت بطلب رسمي لتسخير محامٍ، ما دفع رئيس الفرع الجهوي للمحامين إلى الاستجابة وفق ما يسمح به القانون، حيث تملنيابة عبير موسي وكذلك مريم ساسي، الناشطة بالحزب الدستوري الحر.وبيّن أنه من المنتظر أن، ما قد يؤدي إلى تأخير الجلسة إلى موعد آخر.وأشار العريبي إلى أن موسي تُحاكم في هذه القضية بعد إحالتها على أساسوتشمل الجناية تطبيق، وهو الأخطر، باعتبار أن العقوبة قد تصل فيه إلى، لكونه يتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".