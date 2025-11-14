نور الهدى السبّايطي: الخسائر المتراكمة للمجمع الكيميائي تصل إلى نحو 1.8 مليار دينار حتى نهاية 2025

قدّمت النائبة نور الهدى السبـايطي، عن كتلة الأمانة والعمل، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الصناعة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مداخلة مطوّلة تمحورت أساسًا حول الوضع الصناعي والبيئي بولاية قابس، مركزة على ما اعتبرته "سياسة تهميش وتجاهل ممنهجة" من قبل الوزارة تجاه الجهة.



انتقدت النائبة بشدة ما وصفته بـ"صمت" وزارة الصناعة إزاء الأحداث البيئية الخطيرة التي شهدتها ولاية قابس مؤخرًا، معتبرة أن:* الوزارةبوحدات المجمع الكيميائي التونسي.* الوزيرة تغيّبت عن الجلسة العامة المنعقدة يوم، المخصصة لمتابعة تطورات الوضع في الجهة.* هذا الموقف يعكس استمرار "نهج التحقير والتجاهل" لولاية قابس وسكانها.أشارت النائبة إلى أن الوزارة عززتعبر:* تركيز الإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي في العاصمة.* منح إطارات وأعوان الإدارة العامة امتيازات تفوق ما يُمنح للإطارات العاملين في قابس.* تجاهل الظروف البيئية والصحية الصعبة التي يعيشها العاملون بالجهة وسكانها، في ظل تدهور الوحدات الصناعية وانتهاء عمرها الافتراضي.اتهمت النائبة المدير العام للمجمع بـ:* الاكتفاء بزيارات قصيرة ومقتضبة دون متابعة ميدانية حقيقية للوضع.* جمع المعطيات عن طريق الهاتف خلال الأزمات.* السفر في مهمة إلى المغرب لمدة أسبوع في ذروة الأحداث الأخيرة.* التمتع بعدد كبير من المهمات بالخارج، مع مصاريف سفر تتراوح بينلكل مهمة، مع "محاباة" في اختيار المرافقين.استحضرت النائبة الأرقام التي قدّمتها الوزيرة بشأن تطور تحويل الفوسفات بين 2026 و2030، متسائلة:وحذرت من أن هذه الرؤية تُعرّض أكثر منلخطر دائم، مؤكدة أن الأهالي سبق أن نزلوا بعشرات الآلاف للتعبير عن مطلب موحد:قدّرت النائبة الخسائر المتراكمة للمجمع الكيميائي التونسي بحواليإلى حدود سنة 2025، مشيرة إلى أن:* من أبرز المشاريع المتوقفة:* مشروع معالجة غاز الأمونيا (NH ) المتوقف منذ 2016.* مشروع معالجة غازات NOx المتوقف منذ أكثر من خمس سنوات.* مشروع تحويل وحدة الحامض الكبريتي للسلسلة الثانية المتوقف منذ 2017.* مشروع المولد الكهربائي بمعمل الحامض الفوسفوري، الذي اقتني سنة 2021 بكلفةولم يدخل حيّز الاستغلال.واعتبرت أن هذا التعطيل يمثّل، مضيفة أن هيئة الرقابة التابعة للوزارة توجه التهم لإطارات الجهة فقط دون تحميل أي مسؤولية للإدارة العامة.انتقدت النائبة التأخير في:* تسمية مدير عام لشركةفي الصين، التي يساهم فيها المجمع بنسبة 35%.* تسوية وضعية عدد من الخطط داخل المجمع، من ذلك:* المدير العام المساعد التقني* الكاتب العام* المدير المركزي للاستثمار* المدير المركزي للموارد البشرية* المدير المركزي للاقتناءاتجميعهم مكلفونمنذ أكثر من سنة، ما يعيق اتخاذ القرارات والمصادقة على القوائم المالية.أكدت النائبة أن أهالي قابس فييرفضون قطعًا:* تركيز أي مشروع يتعلق بتخزين أو تثمين الفوسفوجيبس على أراضيهم.* "تصدير أزمة التلوث من معتمدية إلى أخرى".ودعت الوزيرة إلى إيجاد، مشيرة إلى أن الأهالي الذين صمتوا لسنوات طويلةوأن الحل الذي ينتظرونه هواختتمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن:* ولاية قابس قدّمت تضحيات جسيمة منذ السبعينات.* الوقت حان لتتحمل الوزارة مسؤوليتها فيوحقهم فيوحياة آمنة.