Market Focus Tunisia – Un pont économique entre la Suisse et la Tunisie
Communiqué de Presse - La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Suisse (CCITNCH), en partenariat avec la fondation Swisscontact et la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), a le plaisir d’annoncer l’organisation de son événement Market Focus Tunisia, qui se tiendra le mardi 4 novembre 2025, de 11h30 à 14h00, au siège de la CCIG – Boulevard du Théâtre 4, 1204 Genève.
Fondée en 2011, la CCITNCH est le fruit d’une collaboration entre acteurs économiques suisses et tunisiens. Basée sur le droit tunisien, elle œuvre à renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre les deux pays, en favorisant des échanges durables et mutuellement bénéfiques.
Fondée en 2011, la CCITNCH est le fruit d’une collaboration entre acteurs économiques suisses et tunisiens. Basée sur le droit tunisien, elle œuvre à renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre les deux pays, en favorisant des échanges durables et mutuellement bénéfiques.
Sa mission consiste à stimuler les échanges bilatéraux, accompagner les entreprises dans leur développement et créer un véritable pont économique entre la Tunisie et la Suisse.
La CCITNCH offre à ses membres :
* une visibilité accrue et un réseau solide,
* un accès à l’information stratégique et aux opportunités d’affaires,
* ainsi que des événements exclusifs, formations et accompagnement personnalisé.
Forte d’une équipe biculturelle et d’un comité exécutif engagé, la Chambre rassemble une communauté active d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’institutions des deux pays, unis par une même vision : bâtir ensemble un avenir économique durable entre la Tunisie et la Suisse.
Market Focus Tunisia – Objectifs & ProgrammeCet événement stratégique vise à valoriser la Tunisie comme destination d’investissement privilégiée pour les entreprises suisses, à travers :
* la promotion des secteurs porteurs : technologies de l’information, textile, tourisme (notamment tourisme médical) et agroalimentaire ;
* le renforcement des relations économiques bilatérales ;
* la valorisation des réussites tunisiennes et suisses à travers des témoignages inspirants d’entrepreneurs ;
* l’implication des startups et jeunes talents tunisiens, avec un focus sur l’innovation, le transfert de compétences et les investissements immatériels.
Le public cible comprend :
* les entreprises et investisseurs suisses souhaitant se développer en Tunisie,
* les entreprises tunisiennes désireuses d’accéder au marché suisse,
* les startups innovantes à la recherche de partenariats,
* ainsi que les organismes économiques et institutionnels des deux pays.
Programme – 4 novembre 2025 (CCIG, Genève)11h45 – Accueil
12h00 – Mots de bienvenue
* M. Mohamed Atiek, Directeur Promotion et soutien à l'économie, CCIG
* Mme Ahlem Bel Hadj Ammar, Présidente de la CCITNCH
* Intervention de l’Ambassade de Tunisie en Suisse et de la FIPA
12h15 – Témoignages d’entreprises suisses et tunisiennes
Interventions sur les secteurs : IT, Tourisme, Textile, Agroalimentaire
* Yassine Zaied, Directeur de la stratégie chez Nexthink (IT)
* Ikbel Jebabli, CEO Ehpad Palais Didon – Tourisme médical (Tourisme)
* Naceur Elkotti, CEO Phamed (Agroalimentaire)
* Textile : à confirmer
Modération : Anis Wahabi*, Expert-comptable & Trésorier CCITNCH
12h45 – Présentation du programme Perspectives
* Marc Olivier Roux, Responsable PSE, Fondation Swisscontact
13h00 – Session Questions / Réponses
13h30 – Cocktail déjeunatoire
Sponsors et partenairesSponsor principal
Swisscontact – Programme Perspectives*
Sponsors associés
* Novative
* Bougene
* SG Medical
* Phoenix Mecano Elcom
* Victorinox Tunisie (Tulip Distribution)
Partenaires institutionnels
* Swisscontact (via le programme Perspectives)
* Ambassade de Tunisie à Berne
* FIPA, TIA, CEPEX, CONECT
* ATUGE, CJD Suisse, EPFL Alumni
* Switzerland Global Enterprise – Zone Middle East & Africa
* Swiss Tunisian Network (STN) / TUNES
🔗 Lien d’inscription à l’événement :
https://www.ccig.ch/agenda/2025/11/Market-Focus-Tunisia-
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316771