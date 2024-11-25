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6 سنوات سجنا وخطية بنصف مليون دينار لموظفة استولت على أموال عمومية

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Bookmark article    Publié le Lundi 25 Novembre 2024 - 10:29 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قضت الهيئة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الجمعة الماضي، بالحكم على موظفة بإحدى الوزارات بالسجن لمدة 6 سنوات مع تغريمها بنصف مليون دينار، وذلك في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية كانت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها.

كما قضت المحكمة بحرمانها من ممارسة أي وظيفة عمومية مستقبلاً.

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ووفقًا للمصادر القضائية، فإن الموظفة قد قامت بالاستيلاء على الأموال على عدة مراحل، وقد تم اكتشاف الجريمة خلال عملية جرد وتدقيق مالية أجرتها ادارة الوزارة المعنية .


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