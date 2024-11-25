6 سنوات سجنا وخطية بنصف مليون دينار لموظفة استولت على أموال عمومية
قضت الهيئة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الجمعة الماضي، بالحكم على موظفة بإحدى الوزارات بالسجن لمدة 6 سنوات مع تغريمها بنصف مليون دينار، وذلك في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية كانت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها.
كما قضت المحكمة بحرمانها من ممارسة أي وظيفة عمومية مستقبلاً.
كما قضت المحكمة بحرمانها من ممارسة أي وظيفة عمومية مستقبلاً.
ووفقًا للمصادر القضائية، فإن الموظفة قد قامت بالاستيلاء على الأموال على عدة مراحل، وقد تم اكتشاف الجريمة خلال عملية جرد وتدقيق مالية أجرتها ادارة الوزارة المعنية .
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298077