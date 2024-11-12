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محاكمة شاب حاول الانضمام الى اكادمية رياضية في تركيا فوجد نفسه مورطا في قضية اسلحة ومتفجرات !!

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Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 10:05 قراءة: 0 د, 29 ث
      
جلبت صباح اليوم الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،لاعب كرة القدم في احدى الجمعيات متهم في قضية ذات صبغة ارهابية تمثلت في اتهامه بجلب اسلحة ومتفجرات .

وطلب محاميه مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع طالبا الافراج عنه موضحا ان موكله لاعب متميز وقد سافر الى تركيا للالتحاق باكاديمية رياضية دولية قصد اللعب والانضمام لاحدى الجمعيات التركية في رياضة القدم الا انه وجد نفسه متهما في ملف قضية تعلقت بجلب اسلحة ومتفجرات .
وقد قررت الدائرة رفض مطالب الافراج عن المتهم وتحديد موعد لاحق للمحاكمة .
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