تعزز الشبكة التجارية للبريد التونسي بافتتاح مركز بريد جديد بمدينة هرقلة من ولاية سوسة

تعززت الشبكة التجارية للبريد التونسي، الاثنين المنقضي، بافتتاح مركز بريد جديد بمنطقة هرقلة من ولاية سوسةوقد أشرف على هذا الافتتاح، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لولاية سوسة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" والي الجهة السيد سفيان التنفوري بحضور السلطات الجهوية والمحليةويندرج احداث هذه المنشأة الجديدة في اطار الجهود المتواصلة لتطوير الشبكة التجارية للبريد بالجهة وتخفيف الضغط على المكاتب المجاورةوينتظر، أن يساهم هذا المكتب الجديد في مزيد تقريب الخدمات المالية والبريدية من المواطنين وتحسين جودتها وتعزيز ديناميكية التنمية المحليةوشدد الوالي، بالمناسبة على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الدولة ومواصلة العمل لافتتاح بقية المكاتب المبرمجة في الآجال التعاقدية المحددة لمزيد دعم المرفق العمومي، مثمنا مجهودات كافة الاطراف التيساهمت في توفير هذا الفضاءويضم البريد التونسي شبكة واسعة تتجاوز 1046 مكتب بريد قارة تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتوفر خدمات بنكية ومالية وبريدية