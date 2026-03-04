Babnet   Latest update 14:15 Tunis

تعزز الشبكة التجارية للبريد التونسي بافتتاح مركز بريد جديد بمدينة هرقلة من ولاية سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 14:15
      
تعززت الشبكة التجارية للبريد التونسي، الاثنين المنقضي، بافتتاح مركز بريد جديد بمنطقة هرقلة من ولاية سوسة

وقد أشرف على هذا الافتتاح، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لولاية سوسة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" والي الجهة السيد سفيان التنفوري بحضور السلطات الجهوية والمحلية


ويندرج احداث هذه المنشأة الجديدة في اطار الجهود المتواصلة لتطوير الشبكة التجارية للبريد بالجهة وتخفيف الضغط على المكاتب المجاورة


وينتظر، أن يساهم هذا المكتب الجديد في مزيد تقريب الخدمات المالية والبريدية من المواطنين وتحسين جودتها وتعزيز ديناميكية التنمية المحلية

وشدد الوالي، بالمناسبة على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الدولة ومواصلة العمل لافتتاح بقية المكاتب المبرمجة في الآجال التعاقدية المحددة لمزيد دعم المرفق العمومي، مثمنا مجهودات كافة الاطراف التي
ساهمت في توفير هذا الفضاء

ويضم البريد التونسي شبكة واسعة تتجاوز 1046 مكتب بريد قارة تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتوفر خدمات بنكية ومالية وبريدية

