جمعية أخصائيون نفسانيون العالم- تونس تحدث خلية دعم نفسي للتونسيين المقيمين بالمناطق المتضررة من العمليات العسكرية بمنطقة الشرق الاوسط

أعلنت جمعية أخصائيون نفسانيون العالم - تونس، اليوم الأربعاء، عن إحداث خلية دعم نفسي عن بعد لفائدة التونسيين وعائلاتهم المقيمين بالمناطق المتضررة من العمليات العسكرية المباشرة وغير المباشرة التي تطال سكان منطقة الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي- الأمريكي على الجمهورية الإسلامية بإيران منذ موفى الأسبوع الفائت وردها بدورها على هذه الهجمات.وتوفّرخلية الدعم النفسي لفائدة التونسيين وعائلاتهم المقيمين بالمناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية المذكورة، حسب بلاغ صادر عن الجمعية اليوم، فضاء آمنا للاصغاء وتقديم الدعم والمساندة النفسية والتوجيه نحو المتابعة المتخصصة عند الاقتضاء.ولفتت الجمعية، إلى أن هذه العمليات العسكرية المباشرة وغير المباشرة بمنطقة الشرق الاوسط تخلف آثارا خطيرة على الصحة النفسية من قلق وصدمات نفسية وضيق عاطفي.ووضعت الاقام التالية للتواصل وهي رقم الهاتف 29682727-29681412 او عبر البريد الالكتروني pdmtunisie@psychologuesdumonde.org