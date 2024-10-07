هذا ما تقرر في حق ليلى الطرابلسي صخر الماطري وخطيب ابنة بن علي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668fa7a095ea92.85335369_lpejofnhgqmik.jpg width=100 align=left border=0>

مثل اليوم الإثنين 7 اكتوبر2024 أمام هيئة الدّائرة الجنائية الأولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في حالة سراح خطيب ابنة الرئيس الراحل بن علي في حين احيلت ليلى بن علي وصخر الماطري بحالة فرار .



و تتعلق القضية بالتفويت في حصص و أسهم بنوك تابعة للدولة لفائدة رجل الأعمال وخطيب ابنته مهدي بالقايد على حساب الدولة وقد بينت هيئة الدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى وطلبت التاخير ففوض محامي مهدي بلقايد النظر شأنه شأن ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة ليتقرر تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل.

