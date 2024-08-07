محكمة الاستئناف تحدد موعد 20 أوت للنظر في قضية المحامية سنية الدهماني

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حددت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستىناف بتونس ،موعد 20 أوت الجاري للنظر في القضية الموقوفة على ذمتها المحامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54 على خلفية تصريح اعلامي .

يذكر ان الدهماني حوكمت بعام سجنا مع النفاذ العاجل وقد استأنفت الحكم.

