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محكمة الاستئناف تحدد موعد 20 أوت للنظر في قضية المحامية سنية الدهماني

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Publié le Mercredi 07 Août 2024 - 11:16 قراءة: 0 د, 12 ث
      
حددت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستىناف بتونس ،موعد 20 أوت الجاري للنظر في القضية الموقوفة على ذمتها المحامية سنية الدهماني على معنى المرسوم 54 على خلفية تصريح اعلامي .
يذكر ان الدهماني حوكمت بعام سجنا مع النفاذ العاجل وقد استأنفت الحكم.


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